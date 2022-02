Tras anuncio del MSP, gobierno comunica cambios en protocolos en las aulas: "No se distingue entre vacunados y no vacunados"

Las medidas discutidas hoy irán desde el comienzo de clases hasta Semana de Turismo, cuando se las volverá a analizar.

El Poder Ejecutivo definió este viernes cambios en los protocolos para cuarentenas de niños y adolescentes cuando surjan brotes en las aulas, luego del anuncio del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y los cuestionamientos del presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Educación y Cultura, Pablo Da Silveira.

Salinas se reunió este viernes con Da Silveira y el presidente del Codicen de la ANEP, Robert Silva, y se terminó imponiendo la idea de la autoridad educativa de que no haya diferencias a la hora de ordenar un confinamiento en función de si el niño está o no inoculado.

"Estuvimos ajustando un plan de trabajo que busca por una parte asegurar las condiciones sanitarias y por otro lado minimizar los costos en materia educativa", dijo Da Silveira en rueda de prensa en la tarde del viernes, y agregó: "No se distingue entre vacunados y no vacunados, las medidas que se están tomando son para toda la población".

¿Qué se considera un brote en un centro educativo? Al menos dos casos vinculados entre sí. Ahí, dijo el ministro, deberá entrar en cuarentena toda la clase, sin importar el estatus vacunal del niño o adolescente.

Las medidas discutidas hoy, agregó el jerarca, irán desde el comienzo de clases hasta Semana de Turismo, cuando se las volverá a analizar.

Este miércoles, la cúpula del MSP había dispuesto que los niños y adolescentes no vacunados o con una dosis debían permanecer en aislamiento durante una semana si se registraba un brote (dos casos confirmados y vinculados) en un aula. Los niños con pauta vacunal completa no debían entrar en cuarentena y podían seguir asistiendo a clase.

Tras el anuncio de la cartera, varias voces criticaron que esta medida es discriminatoria para aquellos no inmunizados contra el coronavirus.

Da Silveira se mostró contrario a esta decisión el jueves y anticipó que podría haber cambios: "Personalmente es una decisión que no me gustaría tomar", dijo sobre la diferencia en cuanto a los aislamientos. Lacalle Pou fue más allá: "No queremos tener políticas que puedan discriminar".