Tras aprobar la prórroga de préstamo del BID, Raffo destacó la "madurez" de los partidos políticos

"El sistema político en Montevideo está fuerte", afirmó.

La Junta Departamental de Montevideo aprobó por unanimidad una prórroga de 70 días del préstamo que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) pre-aprobó a la Intendencia de Montevideo (IMM). En ese sentido, la presidenta de la Departamental de Montevideo del Partido Nacional, Laura Raffo, dijo que los partidos políticos mostraron “mucha madurez” al llegar a un acuerdo de prórroga.

“Hubo una instancia de reunión el sábado y otra este lunes en donde se acordó el texto. Se contempló todas las partes. El sistema político en Montevideo está fuerte”, destacó Raffo.

Además, comentó que se acordó la inclusión de obras “conexas” que no tengan que ver con el préstamo del BID y la ampliación de fondos de cotrapartida que pueda poner la IMM para incluir a barrios que no estaban. “El segundo implica que se pueden plantear modificaciones pero que no requieran nuevas aplicaciones del BID”, señaló.

Raffo indicó que en la negociación cada uno tiene que ceder “un poco”. “Al final del día hay que pensar a cuántos más vecinos podes favorecer”, remarcó. Agregó que la Intendencia se sumó a la “preocupación” de agregar más barrios al saneamiento. “En 70 días se tendría que llegar a un acuerdo para que toda la junta apruebe un proyecto de préstamo”, subrayó.