Tras ataque en Bella Unión, Heber aseguró que reforzarán la seguridad de las fiscalías del interior

El ministro del Interior dijo que se reunirá con el fiscal de Corte y ya recibió una lista con las prioridades de la Asociación de Fiscales.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo que se reforzará la seguridad de las fiscalías en el interior del país. El secretario de Estado se reunirá con el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y ya recibió una lista de los lugares a atender, elaborada por la Asociación de Fiscales.

El encuentro se producirá luego del atentado contra la Fiscalía de Bella Unión, en Artigas, cometida por un delincuente que quería destruir pruebas para evitar una condena por hurto. Antes de que se encontrara al culpable, un hombre de 29 años con varios antecedentes penales, Díaz planteó que "el amor se demuestra con presupuesto" y solicitó un incremento de recursos para aumentar la seguridad de los magistrados y de las oficinas.

Heber planteó este miércoles que "está muy unida la acción de los fiscales con la de la Policía" "Son ellos los que determinan si hay elementos de prueba como para formalizar, porque a veces tenemos la certeza de que es un delincuente, sabemos que es alguien que negocia con drogas, pero no tenemos pruebas. Y si no tenemos prueba, en un Estado de derecho no lo podemos llevar presos", señaló el secretario de Estado.

Además dijo que para el Ministerio del Interior es "un tema muy importante" la seguridad de los fiscales y de los locales del ministerio público.