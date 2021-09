Tras avistamiento de Aguará Guazú, el Ministerio de Ambiente afirma que no es una amenaza y pide ayuda para proteger la especie

Informaron sobre las características, el comportamiento y la alimentación del "zorro de mayor tamaño" de América del Sur.

Este jueves el Ministerio de Ambiente emitió un comunicado en referencia al Aguará Guazú, luego de que un video captara un ejemplar en el departamento de Salto.

La cartera explicó que se trata del "zorro de mayor tamaño" de América del Sur, que se caracteriza por tener "un pelaje de coloración general rojizo con la garganta, el extremo de la cola y la parte exterior de las orejas tienen una coloración blanca". Por otro lado, sobre el cuello y los hombros "presenta una crin compuesta por pelos largos y de color negro", del mismo color que el hocico y los extremos de las patas.

¿Cuál es el comportamiento del Aguará Guazú? Desde el Ministerio de Ambiente indicaron que "es solitario" y de "hábitos nocturnos y crepusculares", vive en "ambientes de pastizal y pajonales inundables". Esta especie es omnívora y se alimenta principalmente de pequeños roedores, anfibios, reptiles, aves, peces, frutos o insectos.

Con respecto a dónde habita, aclararon que lo hace en Brasil, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y Uruguay. En nuestro país se está registrado en los departamentos de Río Negro y Cerro Largo y Salto.

"A pesar de su presencia en territorio nacional, son muy pocos los registros confirmados de la especie en el país siendo el primer registro en el año 1990", afirmaron desde el Ministerio de Ambiente.

"Debido a esto el avistamiento de nuevos ejemplares es fundamental para su conservación ya que está a nivel global está catalogada como Casi Amenazada por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Mientras que a nivel nacional está protegida (Ley 9.481) y está prohibida su caza (Decreto 164/996). Y es considerada prioritaria para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas", indica el comunicado.

El Aguará Guazú "es una especie que no presenta una amenaza para el ser humano, no preda sobre la ganadería, no es agresivo y es muy tímido y temeroso, evitando los sitios poblados", afirmaron desde el Ministerio de Ambiente. En ese sentido, debido a la "importancia" que representa este animal, solicitan que se informe a la Dirección de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos al teléfono 2917 0710 int 4452, en caso de que sea avistado en cualquier parte del país "para su protección y seguimiento".