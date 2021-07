Tras crítica de Bianchi, fiscal contó que asesoró a varios legisladores y que "antecedentes laborales no influyen" en su tarea

La senadora del Partido Nacional había cuestionado el accionar de la fiscal que imputó a dos policías en Durazno. La legisladora dijo que Zapater fue “secretaria personal” de Lucía Topolansky.

La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi cuestionó el accionar de la fiscal de Durazno Bárbara Zapater, que imputó a dos policías en Durazno. La legisladora señaló que Zapater fue “secretaria personal” de la senadora Lucía Topolansky, y la fiscal le respondió.

“Dato: la Fiscal Bárbara Zapater que acusa a los policías por homicidio con dolo eventual, que persiguieron a un joven que no se detuvo para el control policial y murió por accidentarse al huir, fue secretaria personal de la senadora Lucía Topolansky. 'Concurso' y luego fiscal”, escribió Bianchi.

Dato: la Fiscal Bárbara Zapater que acusa a los policías por homicidio con dolo eventual, que persiguieron a un joven que no se detuvo para el control policial y murió por accidentarse al huir, fue secretaria personal de la senadora Lucía Topolanky. “Concurso” y luego fiscal.

Consultada por Telemundo, la fiscal Zapater reconoció haber trabajado con Topolansky como asesora legal, pero negó que ello condicione su accionar técnico.

“He asesorado a muchísimas personas, soy asesora jurídica, así lo hice con muchos legisladores en un periodo de mi vida. Trabajé casi 14 años en Auditoría Interna de la Nación, haciendo controles de legalidad por el Presupuesto y tengo especialización en esa materia presupuestal. En ese ámbito es que yo trabajé como asesora legislativa para más de un senador”, detalló Zapater.

La fiscal aclaró que sus “antecedentes laborales y personales nada tienen que ver ni influyen en la tarea como fiscal”.

“Hacemos el trabajo a conciencia de lo que consideramos que es correcto”, sentenció.

La Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal también se manifestó con un comunicado, en el que indican que es “sumamente entendible que la actuación de los fiscales pueda ser objeto de distintas opiniones”.

Sin embargo, plantea: “Instamos a los sectores políticos y autoridades de los distintos Poderes del Estado a ser cautos en sus expresiones, en tanto, en general, no deberían existir presiones de ninguna clase sobre aquellos en los que recae la responsabilidad de ejercer la acción penal, y mucho menos en particular, a través de ataques personales por motivaciones ajenas a la función de los fiscales”.

Bianchi retomó el tema este viernes en su cuenta de Twitter con varios mensajes: “Yo trabajo y estudio porque soy parlamentaria. El twitter es una forma de comunicarme. Es grave que la Asociación de Fiscales 'cuestionen' que se dé a conocer una información sin valoración alguna. La ciudadanía tiene derecho a saber”.

“No se y me gustaría que me contestaran si en otros casos la asociación salió en defensa de otros fiscales y sobre todo de los colegas que han iniciado recursos administrativos y acciones ante el TCA por colegas que cuestionan la forma de hacer los concursos”, agregó.

No se y me gustaría que me contestaran si en otros casos la asociación salió en defensa de otros fiscales y sobre todo de los colegas que han iniciado recursos administrativos y acciones ante el TCA por colegas que cuestionan la forma de hacer los concursos.

— Graciela Bianchi (@gbianchi404) July 16, 2021