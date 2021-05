Tras críticas de Cipriani, exjerarcas de ASSE piden "el respeto necesario" y defienden su gestión

La carta está firmada por Marcos Carámbula, Marlene Sica, Miguel Fernández Galeano, Alarico Rodríguez y Julio Martínez.

Integrantes del anterior directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), presidido por el frenteamplista Marcos Carámbula, publicaron una carta para pedirle a Leonardo Cipriani "el respeto necesario". El documento responde a las declaraciones que el actual presidente de ASSE hizo este fin de semana sobre la elección de directores de hospitales mediante concurso.

"Me encontré con personas no capacitadas dirigiendo hospitales", dijo Cipriani en una entrevista publicada este domingo en El País, y sostuvo que en algunos casos esos concursos "no los podrían haber ganado". "No eran médicos, no tenían capacidades en administración y tampoco eran licenciados en enfermería", apuntó.

"Me encontré con una química farmacéutica dirigiendo un hospital. Yo aplaudo la idea de Marcos Carámbula, que empezó con la profesionalización, pero esto no se limita a hacer concursos. Nosotros elegimos profesionales de primer nivel", argumentó.

Además, contó que algunos cargos fueron llenados en función de los CV de los postulantes y no por concurso, que fue una de las apuestas más fuertes de Carámbula al asumir en ASSE.

Cinco exjerarcas de ASSE respondieron a Cipriani: Carámbula, Marlene Sica, Miguel Fernández Galeano, Alarico Rodríguez y el escribano Julio Martínez. A las horas de publicada la entrevista, emitieron un comunicado con varias precisiones.

"Cuando culminamos nuestro período al frente del Directorio de ASSE, entregamos toda la documentación de nuestra tarea al actual presidente del Directorio, prolongando inclusive nuestra responsabilidad en ese periodo de transición", señalaron en primer lugar.

Los exjerarcas entienden que Cipriani "cuestiona dura e infundadamente" la designación de directores de hospitales mediante concurso, ya que fue una propuesta respaldada unánimemente por los partidos políticos con representación parlamentaria.

En ese sentido, afirmaron: "Nos llama la atención que quienes nos reclamaban ese paso, incluso con proyectos presentados a nivel legislativo y pedidos de informes, hoy desanden un camino que sin duda debería ser política de estado".

Además detallaron cómo fue el proceso de elección de directores. "Desde el primer concurso establecimos con claridad las bases, las condiciones, los proyectos y los compromisos de gestión. En cada concurso conformamos tribunales de alta valía moral, ética y con una solvencia técnica indiscutible", argumentaron.

A los concursantes se les "exigía la experticia y la formación en salud pública y en administración en salud". Por eso, según los autores de la carta, "de ninguna manera se puede aceptar la afirmación de que por no ser médico no se está capacitado para la gestión".

La carta cierra con una defensa de los concursos y de la gestión del anterior directorio. "Aceptamos que el camino no es fácil, que tiene sus dificultades, que los sueldos que ofrece la administración pública no son competitivos con la actividad privada, pero esa no es razón y por eso duele que se menosprecie a quienes hicieron un gran esfuerzo y demostraron gran compromiso al presentarse a los concursos, a quienes formaron parte de los tribunales y a nosotros que seguimos plenamente convencidos del camino recorrido y a recorrer en la salud pública y en el estado".