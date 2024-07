Tras críticas por aumento en contribución inmobiliaria rural, Intendencia de Montevideo anunció un subsidio

Vecinos denunciaron hasta un aumento de casi 1000% en la contribución.

La intendencia de Montevideo anunció este jueves un subsidio para mitigar el incremento en la contribución inmobiliaria rural que se dispuso meses atrás.

"Hubo una adecuación de valores catastrales vinculados a una serie de padrones rurales, esa adecuación es lo que ha generado en algunos casos modificaciones", manifestó en conferencia de prensa el intendente, Mauricio Zunino.

El Observador informó que hasta el momento la comuna no tomaba el valor catastral completo, sino que aplicaba el 50%. Sin embargo, eso cambió y ahora ese valor es del 100%.

"Estas modificaciones han implicado en algunos casos subas y otros bajas. Tenemos unos 2.000 padrones que han implicado una baja, hay 1.200 exonerados, otros 2.000 que no han tenido modificaciones y 3.800 que son los que vieron incrementado su valor catastral", añadió Zunino.

En ese sentido, la intendencia plantea avanzar "en términos de un subsidio sobre el valor que correspondería pagar". "Subsidiar en aquellos casos que entendemos necesario llevar adelante para que esta adecuación del valor catastral no impacte o impacte lo menos posible en determinadas contribuciones", apuntó.

Subsidio

La directora de Recursos Financieros de la intendencia, Ximena Muñiz, señaló que se subsidiará a jubilados y pensionistas con los mismos requisitos que hoy se está haciendo para la contribución inmobiliaria urbana. "Es de forma permanente por el 100% de esta adecuación", afirmó.

Además, anunció medidas de subsidios a productores rurales. En este caso será un "subsidio escalonado" por tres años. Muñiz indicó que en 2024 va a ser del 100%, para el 2025 del 60% y para el 2026 va a ser del 20%, "hasta la reducción".

"Las personas que estén interesadas y cumplan ciertos requisitos tienen que venir a la intendencia a solicitar el trámite", expresó.

La directora sostuvo también que todos los productores rurales que tributen menos del Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios (Imeba) "están amparados en este subsidio". Para esto tienen que ir a la intendencia y presentar los certificados correspondientes para poder ampararse.

Reclamos

Ediles del Partido Nacional harán un planteo en la Junta Departamental por el aumento de la contribución en la zona rural de Montevideo. "Muchos vecinos han denunciado que en esta cuota que vence el 31/7 el aumento que les había llegado era de casi 1000%. Un ejemplo pasó de $4.000 de contribución del año pasado a $44.000, es algo impagable", apuntó el edil blanco Javier Barrios Bove.

Gianella Galo, delegada de la Sociedad de Fomento de Paso de la Arena, aseguró este jueves tras la conferencia de prensa de las autoridades municipales que vienen trabajando hace tres años y medio en la Junta "denunciando toda la problemática del área rural, que no es solo esta".

"Denunciamos 70 emprendimientos no rurales en el área y pedimos en las mesas trabajar en conjunto para que el que no es rural no pague como rural", agregó.

"Es muy extraño para todos nosotros: primero se aplica, después nos llaman y nos convocan para un subsidio general y mañana nos vamos a sentar a trabajar. Por supuesto que nos vamos a sentar a trabajar, pero me parece que merecíamos haber sido convocados y no que yo trajera la problemática a esta casa (IMM) el miércoles pasado, que ahí fue como una bomba porque no estaban enterados", subrayó.