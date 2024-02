Tras dejar Cabildo, Capillera dijo que no descarta ser candidata a la IM; Perrone afirmó que ella y Ojeda son "batllismo religioso"

"Esa unión no es una unión porque no los une nada ideológicamente", dijo el diputado cabildante.

La diputada Elsa Capillera, que abandonó Cabildo Abierto y se incorporó al Partido Colorado, dijo que no descarta ser candidata a la Intendencia de Montevideo. La legisladora confirmó, además, que no renunciará a su banca.

Capillera dejó el partido liderado por el senador Guido Manini Ríos para apoyar al precandidato colorado Andrés Ojeda.

La parlamentaria dijo que la decisión que tomó con su sector, Purificación, se debe a desencuentros que mantuvo en Cabildo Abierto.

"La Constitución no prevé una situación donde el legislador tenga que abandonar la banca, pero está el reclamo protocolar. Entre el reclamo que hace (el diputado Álvaro) Perrone y el despecho (del senador Guillermo) Domenech estamos, porque prácticamente la trata de que no le cambia la vida. Si a él no le cambia la vida perder a su diputada más importante es porque se va a jubilar o algo, porque no tiene ningún sentido, yo estaría muy preocupado", dijo Ojeda este miércoles durante una entrevista en Desayunos Informales en la que también estuvo Capillera.

La lista de Capillera fue la más votada de Cabildo Abierto en las internas del año 2019. Ojeda ha mencionado su nombre como posible candidata a la Intendencia de Montevideo, aunque aclaró que todavía hay muchas etapas por cumplir.

"Es una locura de Andrés. Todavía no lo hemos decidido juntos. Mi trabajo ha sido como concejal vecinal en tres periodos estar ahí de cerca en la necesidad de la gente, en la limpieza de una cuneta, en la poda de algún árbol, en mejorar las calles, poner algunas luces, que es lo que la gente siempre necesita en la zona periférica. Se ha mejorado muchísimo y hay mucho por hacer todavía, y creo que no es una mala idea, pero bueno, hay que pensarla", comentó Capillera, que agregó: "Creo que podría prepararme y dar alguna batalla".

Tras la entrevista, el diputado Perrone criticó a Capillera y Ojeda por sus diferentes posturas sobre ciertos temas, como la interrupción voluntaria del embarazo o el consumo de drogas.