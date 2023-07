Canciller español tras incidente diplomático: "He conversado con mi homólogo de Uruguay sobre las excelentes relaciones bilaterales"

La senadora nacionalista dijo que el PSOE "asegura la financiación de narcodictaduras" y eso provocó molestia en España.

"He conversado con mi homólogo de Uruguay, Francisco Bustillo, sobre las excelentes relaciones bilaterales entre España y Uruguay. Seguiremos trabajando por profundizarlas", escribió en su cuenta de Twitter el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares.

Esta publicación de Albares se da tras la polémica generada por un comentario que hizo la senadora nacionalista Graciela Bianchi, sobre el resultado de las elecciones en España.

Bianchi escribió en redes sociales que con el PSOE (Partido Socialista Obrero Español), "se tiene asegurado la financiación y los valores de las narcodictaduras cubana, venezolana, nicaragüense, iraní, el terrorismo de la ETA, y el separatismo catalán que quiere terminar con España. Un lujo de opción".

He conversado con mi homólogo de Uruguay, Francisco Bustillo, sobre las excelentes relaciones bilaterales entre España y Uruguay. Seguiremos trabajando por profundizarlas. También abordamos el impulso a la relación UE-América Latina durante la Presidencia española @eu2023es. pic.twitter.com/xvKAd7zytO — José Manuel Albares (@jmalbares) July 26, 2023

Los dichos de la vicepresidenta en funciones -dado que Beatriz Argimón está en España en el marco de una sesión de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana- provocaron molestia.

Argimón confirmó a Telemundo que la embajadora uruguaya en España, Ana Teresa Ayala, fue citada a la Cancillería esta tarde. Y adelantó que ella misma ya le manifestó al gobierno español que los dichos de Bianchi no representan al Estado uruguayo.

Durante su visita a España, la vicepresidenta se reunió con Juan Fernández Trigo, secretario de Estado para Iberoamérica y el Caribe. Allí, él le expresó su inquietud por los dichos de Bianchi y que por ese tema sería citada la embajadora uruguaya en España.

En respuesta a ello, Argimón le dijo que se trató de "una manifestación de una senadora en su red social, que no representa al Estado uruguayo ni al gobierno".

Desde el Frente Amplio apuntaron contra la legisladora y catalogaron esos dichos como "una vergüenza para el país". "Me quedo con lo que dice Argimón, no nos representa. No solo no nos representa, nos deja pegados", dijo el senador José Carlos Mahía.