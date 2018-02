Tras discusión con colonos Vázquez recibió el apoyo del Frente Amplio y el cuestionamiento de la oposición

El Frente Amplio respalda al presidente Vázquez, quien “demostró sensibilidad ante reclamos justos y a tiempo de sectores de pequeños y medianos productores rurales”. El comunicado de la fuerza política agrega: “rechazamos cualquier tipo de actitud que no contribuya al diálogo republicano que caracteriza a la sociedad uruguaya”.

Declaración del Frente Amplio del 19 de febrero de 2018.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, se expresó al respecto: “hay un tema de no traspasar ciertas fronteras de respeto a la institucionalidad de la Presidencia de la República, del diálogo civilizado y de institucionalidad del diálogo”.

La vicepresidenta Lucía Topolansky también respaldó a Vázquez y cuestionó a quienes lo abordaron a los gritos. “Nosotros respaldamos a nuestro presidente. Hay limites que no se pueden pasar en la sociedad, me sorprendió porque no corresponde a la idiosincrasia uruguaya”, estableció.

Por su parte, el senador Luis Lacalle Pou reclamó respeto. “Con respeto siempre es bueno que a los políticos se nos digan las cosas. A veces se levanta un poco la voz, pero hay que entender cómo está la gente”, dijo.

El senador Pablo Mieres escribió en su twitter: “Qué episodio más triste, para la peor historia del país, de uno y otro lado. Mucha vergüenza ajena, parecía una discusión de barras bravas”.

El ex presidente Julio María Sanguinetti comprendió la reacción de Vázquez ante el agravio. “Son episodios lamentables, porque en el clima de diálogo que todos debemos preservar no es bueno ni el insulto ni la reacción. Todos tenemos que tratar de hablar y contestar con equilibrio. Hay un agravio intolerable porque la institución presidencial en Uruguay es muy importante. Él luego reaccionó, humanamente lo entiendo pero tampoco es el camino”, expresó Sanguinetti.