Tras el fallo del Tribunal de Conducta Política, el sector de Gustavo Olmos impulsa su regreso a su banca en Diputados

En los últimos días, el Plenario del Frente Amplio (FA) respaldó el dictamen del tribunal de conducta política, que tras la denuncia de Casás a Olmos no encontró elementos para probar acoso.

El sector del diputado frenteamplista Gustavo Olmos, Marea Frenteamplista, resolvió impulsar el regreso al Parlamento del legislador, tras su alejamiento luego de haber sido denunciado por su suplente, Martina Casás, por acoso sexual y laboral.

En los últimos días, el Plenario del Frente Amplio (FA) respaldó el dictamen del tribunal de conducta política, que tras la denuncia de Casás a Olmos no encontró elementos para probar acoso. No obstante, el órgano partidario consideró no tener todas las herramientas necesarias y se reserva la posibilidad de reconsiderar la decisión si surgen nuevos elementos de las investigaciones judicial y laboral. En diciembre pasado la diputada suplente Casás denunció al titular de la banca, Olmos, por acoso sexual y laboral. El caso se dirime en la Justicia y en el Ministerio de Trabajo.

Este viernes, el diario El Observador informó que el sector de Olmos pretende que el legislador retome a su banca en los próximos días -en abril, luego de Semana de Turismo, la Cámara de Diputados retomará su actividad-.

“En el plenario del jueves de Marea Frenteamplista se tomaron algunas resoluciones. La más importante tiene que ver con dar el total respaldo al procedimiento de Marea Frenteamplista y de Fuerza Renovadora, sino también del Tribunal de Conducta del Frente Amplio, respaldo y respeto a la institucionalidad que el Frente Amplio se ha dado para dirimir en estos temas. En segundo lugar, hizo suya la resolución del Plenario Nacional del Frente Amplio de público conocimiento”, afirmó este viernes a Telemundo la vocera del sector, Fernanda Blanco.

¿Qué pasará ahora? “Marea Frenteamplista es un sector que integra Fuerza Renovadora. En ese sentido, va a elevar a Fuerza Renovadora su pretensión de que Gustavo Olmos vuelva a ocupar la banca. Será algo que tenga que conversarse sobre su forma, los tiempos. Deberá conversarse con Fuerzas Renovadora y con Olmos”, indicó Blanco.

Consultada sobre si habrá algún período para la evaluación del retorno de Olmos al Parlamento, Blanco indicó que “no se fijaron tiempos, pero se está trabajando por estas horas, para resolverlo a la brevedad posible”.

“Olmos es diputado por un colectivo. Así como Marea tuvo su instancia e hizo saber su pretensión, Marea es parte de Fuerza Renovadora, y son cosas que se dirimen colectivamente”, afirmó Blanco.

En tanto, consultada sobre la situación de Casás y su vínculo con el sector, Blanco indicó que hasta el momento “Marea Frenteamplista no ha tomado ninguna resolución, expulsión o sanción a alguno de sus miembros”, y que Casás tampoco se ha comunicado con ellos en ninguno de esos sentidos.

“Ha sido un proceso tormentoso, doloroso, preocupante, agotador, pero siempre teniendo en cuenta las garantías que debemos dar en cualquier proceso. Por suerte somos parte de una colectividad como el Frente Amplio que tiene un Tribunal de Conducta Política, que es una garantía”, concluyó Blanco.