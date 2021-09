Tras fuga de Quirque, Heber dijo que Ministerio del Interior comprará 200 tobilleras más 

El anuncio del ministro sucede tras la polémica por la fuga de la prisión domiciliaria de Stefania Quirque, que a pesar de la resolución de la Justicia aún no tenía tobillera colocada.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este jueves que el Ministerio del Interior planea comprar 200 tobilleras más para salidas transitorios de reclusos y monitoreo de prisiones domiciliarias. Al momento la cartera cuenta con 50 de estos dispositivos para este grupo (esta cifra no contempla las que se utilizan para casos de violencia de género).

El anuncio del ministro sucede tras la polémica por la fuga de la prisión domiciliaria de Stefania Quirque, quien contaba con control policial tres veces al día para comprobar que no hubiera salido de su vivienda.

La Justicia había definido que el cumplimiento del arresto domiciliaria mientras avanzaba el proceso de extradición hacia Brasil -donde estaba requerida-,se hiciera mediante un dispositivo electrónico de monitoreo (una tobillera), o "en caso de no ser posible, mediante control diario por la autoridad policial correspondiente al domicilio", de acuerdo a lo que indica la resolución judicial.

La tobillera, que permite el seguimiento a través de GPS en tiempo real, nunca fue colocada. Durante un mes la mujer tuvo visitas policiales tres veces por día, pero el pasado martes se escapó entre el control de mañana y el de la tarde.

Telemundo consultó al director de Convivencia Ciudadana, Santiago González, por qué no se había colocado la tobillera a la mujer, y afirmó que desconocía el motivo. Sin embargo, aclaró que la Policía acató lo que la jueza había indicado: la resolución "dice que en caso de no contar con tobillera, se debe realizar monitoreo, no es una y la otra".

En tanto, Gustavo Leal, quien ocupara el cargo de González previamente, afirmó a Radio Universal que el Ministerio incurrió en una omisión al no haber puesto una guardia 24 horas, ya que si no hay tobillera disponible debe "garantizar una custodia equivalente en el criterio de seguridad". Sin embargo, la propia jueza Beatriz Larrieu, quien dictó la resolución, explicó que "control diario" implica "que van por el domicilio a verificar que esté ahí". Por eso, agregó, si concurrían tres veces por día a la vivienda "entonces sí" estaban cumpliendo con su orden.