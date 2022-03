Tras incidente en Progreso, Heber dijo que había ordenado "expresamente" que no se requisara material político en los partidos

"¿Se está disconforme con la Policía? Pues contraten una empresa privada, entonces. Nosotros cumplimos muy bien nuestra tarea porque la seguridad se mantiene y no hemos tenido líos", dijo el ministro.

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró este martes que el fin de semana pasado ordenó "expresamente" a los policías "que no se sacara ningún distintivo político" en los partidos oficiales, en vistas del referéndum que se celebró el domingo.

El pronunciamiento de Heber se dio en rueda de prensa, luego de que la cartera ratificara que el procedimiento en el Club Progreso fue de "rutina", y que se dio en el marco de los operativos de seguridad contratados por la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y los clubes.

"¿Se está disconforme con la Policía? Pues contraten una empresa privada, entonces. Nosotros cumplimos muy bien nuestra tarea porque la seguridad se mantiene y no hemos tenido líos", dijo el ministro.

Aseguró que el informe de la Guardia Republicana es "muy detallado" y se hizo con actas de cada uno de los policías que intervino en el procedimiento. "Quedó muy claro que no se estaba buscando ningún material político, que se estaba buscando drogas, armas y elementos de pirotecnia, así lo registran las cámaras", indicó.

"La Policía pidió permiso al ingreso porque el señor que era proveedor de esa tienda había llegado tarde, para que se pudieran revisar los bolsos y cajones en donde traía la ropa", aseguró.

Heber dijo que hubo un "único inconveniente" con una persona que pretendía ingresar al estadio con la camiseta de Peñarol. Además, se demoró el ingreso de un simpatizante que quería entrar con la remera en homenaje al expresidente Tabaré Vázquez que, según Heber, los policías desconocían, pero luego se permitió la entrada.

"Lo que no se quería hacer es que hubiera camisetas de otros cuadros y vamos a seguir con esto. No queremos provocaciones, queremos que el fútbol sea una fiesta, no una guerra", comentó.

Consultado sobre por qué otros clubes se solidarizaron con Progreso si el procedimiento es rutinario, el ministro dijo que "se apuraron" al pronunciarse. Y agregó: "Seguramente no saben, lo que me parece más grave. Revisamos todas las tiendas. Revisamos las cloacas, revisamos los baños, por lo tanto vamos cinco horas antes y revisamos hasta al panchero".

Asimismo, apuntó contra la diputada frenteamplista Susana Pereyra, viuda del exministro del Interior Eduardo Bonomi. "Hubo una interpelación a Bonomi por la vinculación de la mujer, que es diputada, con la barra brava de Peñarol", recordó.

"Hay otras personas políticas que están dentro de la violencia. Yo no, la quiero erradicar, no sé si me entiende...", dijo, y agregó: "Yo no tengo contacto con la barra brava de nadie".