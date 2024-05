Tras insulto racista de Caruso Lombardi, Fiscalía investigará el caso bajo la hipótesis de incitación al odio

La fiscal del caso solicitó el relevamiento de las cámaras y la identificación de los posibles testigos, tarea que lleva adelante la Policía como auxiliar del Ministerio Público.

La Fiscalía investigará lo ocurrido durante el partido entre Liverpool y Miramar Misiones del pasado fin de semana luego que el técnico argentino Ricardo Caruso Lombardi propinara un insulto racista contra un árbitro en el último encuentro del Cebrita, según informó este miércoles el vocero del Ministerio Público, Javier Benech.

La fiscal de Flagrancia de 10º turno, Eliana Travers, fue notificada por la Policía de un acto de presunta discriminación e incitación al odio por parte de Caruso Lombradi al juez Javier Feres. La fiscal solicitó el relevamiento de las cámaras y la identificación de los posibles testigos.

"Si existe un delito o no y la calificación jurídica de ese delito se ve al final de la investigación", aclaró Benech. Sin embargo, la Fiscalía comenzó con una hipótesis de trabajo, lo que se llama una teoría del caso que, en principio, se enmarcaría dentro de lo que sería una incitación al odio. "Eso es justamente lo que hay que investigar y hay que determinar si existe o no", afirmó Benech.

Tras este hecho, el técnico argentino renunció a Miramar Misiones este miércoles, poco más de un mes después de haber asumido el cargo. Horas después del improperio, y luego que el momento en que insultó a Feres se viralizara en redes sociales, pidió disculpas.

"En el día de hoy tuve un exabrupto en el final del partido con el juez Javier Feres, le pido disculpas públicamente por usar palabras que no corresponden. Más allá del enojo me siento avergonzado, por estar con las pulsaciones a mil no debo actuar de esa manera", escribió Caruso Lombardi en su cuenta de X.

Tras esto, el pasado lunes el gremio de árbitros emitió un comunicado condenando las "expresiones racistas" del técnico. "La Audaf considera absolutamente inaceptable cualquier manifestación de racismo y otras formas de violencia. Asume y asumirá siempre su cuota de responsabilidad en el combate a toda clase de discriminación", indicó la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf).