Tras interpelación, senador colorado Coutinho aseguró que la relación con Cabildo Abierto como socio político "está fracturada"

Tras la interpelación de este martes, el senador colorado Germán Coutinho defendió la gestión de Nicolás Irigoyen como vicepresidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, cargo para el que fue designado en noviembre de 2020.

El legislador lamentó que Cabildo Abierto haya pedido la renuncia de todos los delegados y explicó que Irigoyen, que pertenece a su sector político, ingresó a la comisión luego de las contrataciones cuestionadas. "Se termina pidiendo que renuncie alguien que no estaba. Por lo tanto definitivamente esto es una cuestión netamente política, que tiene intereses sectoriales, partidarios", aseguró.

A título personal, Coutinho advirtió un cambio de relacionamiento con el partido liderado por Guido Manini Ríos y dijo no entender su posicionamiento. A título personal consideró que la relación con Cabildo Abierto como socio político "ya está fracturada".

"Claramente lo que veo es que el Frente Amplio es la oposición, hace el planteo que tiene que hacer y que pueda generar. ¿Pero tu propio socio pide y por segunda vez? Se lo hizo a (Luis Alberto) Heber, lo hace anoche", recordó en referencia a la interpelación al ministro del Interior convocada por el FA por el aumento de homicidios en el país.

En esa instancia, la bancada de legisladores de Cabildo Abierto, integrante de la coalición de gobierno, se mostró muy crítica con la gestión de Heber y sus resultados. Eso llevó a que presentase su propia moción, sin mención a un respaldo explícito a Heber y con varios cuestionamientos. Esto llevó a que la coalición no lograra una unanimidad en el respaldo al ministro.

Finalmente, Coutinho expresó: "A mí no me decepcionada nadie, ya a esta altura de todo lo que he vivido estos cuatro años.... Aparte todo esto pasó en el 2020, Cabildo Abierto era el que caminaba con los que ayer denunció, no era yo".