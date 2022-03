Tras intimación del FA, Heber dijo que registra 136 denuncias de abuso policial y "sobra tiempo" para investigar las 50

De todos modos, el titular de Interior enfatizó que las situaciones de abuso policial disminuyeron en comparación con años anteriores, y aseguró que no hay vínculo con la Ley de Urgente Consideración (LUC).

El ministro del Interior, Luis Alberto Heber, dijo este martes que está dispuesto a investigar las 50 denuncias de abuso policial que el Frente Amplio presentó el día anterior. El presidente de la coalición de izquierda, Fernando Pereira, intimó al secretario de Estado a hacer una investigación "seria y de urgencia" en el plazo de un mes.

En rueda de prensa, Heber dijo que "sobra el tiempo" para investigar y aseguró que tenía registrados 136 casos, casi el triple de los que presentó la oposición. Contó que esta tarde tenía previsto reunirse con el fiscal de Corte, Juan Gómez, y le trasladará el tema.

De todos modos, el titular de Interior enfatizó que las situaciones de abuso policial disminuyeron y que no hay vínculo con la Ley de Urgente Consideración (LUC).

"Nosotros estamos diciendo claramente que los abusos policiales bajaron. Porque los datos del Observatorio dicen que hubo 152 en 2019, 158 en 2020 y 134 en 2021. O sea, si decían que había abuso policial por la LUC, no es cierto", dijo.

El ministro del Interior señaló que cuando Eduardo Bonomi estuvo al frente de la cartera, nadie cuestionó los datos de esta dependencia que mide las cifras del delito.

"(Los datos) siempre fueron válidos porque fue creado por Bonomi y por el gobierno del FA, todos sus integrantes y toda su metodología. Nunca nadie, a lo largo de los años que estuvo Bonomi, cuestionó que crecía el delito", planteó.

"No hemos puesto ni una persona, sigue el mismo director y la misma metodología. Es gente que fue de confianza de la administración anterior y que es de nuestra confianza ahora, no me importa qué hayan votado y qué voten. Ellos actúan profesionalmente y registran estos datos. Y esta gente, que es independiente, es la que nos dice que hubo menos abusos policiales este año producto de la LUC, lo que contraría los anuncios de que iba a haber mucho abuso policial. No es verdad", indicó.

El ministro dijo que en el gobierno están "tranquilos" de que "la ley está actuando bien". Se mostró de acuerdo con que las denuncias presentadas por el FA son una "forma de pegarle" a la LUC, pero Heber dijo que "no le pueden pegar" a la norma porque "el dato mata el relato" y las cifras indican que bajaron los abatimientos y los abusos policiales denunciados desde que está vigente.