Tras la agresión por parte de internos a un funcionario del INAU, Fulco explicó la situación y su punto de vista

El caso se produjo la semana pasada en el centro Sarandí, donde un funcionario fue quemado por los adolescentes con jugolín caliente.

En este sentido, Gabriel Fulco apuntó:

La presidenta del INAU discrepa con la visión del sindicato sobre las agresiones:

“Parecería que no era algo común en la historia de este sistema la agresión a funcionarios. Hemos hecho un relevamiento de los años anteriores al 2015 de los motivos y las cantidades de agresiones que ocurrieron hacia los funcionarios: esto no es nada nuevo y no es algo particular de esta administración, como se lo pretende mostrar”.