Tras la ratificación de la fórmula, Martínez y Villar realizaron sus discursos enviando señales a la interna del FA

La candidata a la Vicepresidencia cuestionó el proyecto de la oposición y el presidenciable hizo referencia a las rispideces que se generaron por el proceso de elección de la fórmula.

Era el día y el momento para que quedaran atrás las discrepancias generadas por el proceso de elección de la compañera de fórmula.

Martínez defendió su decisión destacando las cualidades de Villar, que había anotado en una hoja. Entre ellas la lealtad, pese a no haberlo acompañado en la interna.

“Yo les decía: dejen una semana, dejen un mes hablar a Graciela y no va a haber un solo frenteamplista que no va a confiar en Graciela Villar. No va a haber uno solo que se haya alejado que no le vengan ganas de volver a sumarse a este proyecto de transformación, que ha puesto siempre al pueblo en el centro de los desvelos. También eso importa”, dijo Martínez.

En su primer discurso luego del apoyo del Plenario, Graciela Villar apuntó directamente a octubre. “Compartir esta fórmula con Daniel supone salir a disputar a la derecha la conquistas en las que hemos trabajado durante estos quince años frente a, otra vez, un brutal proyecto neoliberal. Empieza con Lacalle y su frontera la tiene en Manini. Eso es un desafío, que estoy convencida, que el compañero que hemos elegido y respaldado para que encare la Presidencia en este período está en las mejores condiciones”, sentenció Villar.