Tras nombrarlo en interpelación, el diputado Eduardo Lust pidió disculpas públicas a Balcedo

"Cuando me enteré que Balcedo y su esposa se sentían heridos en su honor no tuve ningún problema en decir públicamente que me disculpaba", afirmó.

El 28 de setiembre el diputado de Cabildo Abierto Eduardo Lust mencionó al sindicalista argentino, Marcelo Balcedo, condenado por lavado de activos, contrabando y tráfico internacional de armas de fuego, durante la interpelación al ministro del Interior, Luis Alberto Heber. Lo hizo al arremeter contra el exfiscal de Corte, Jorge Díaz. "A Balcedo le lavó US$ 11 millones, el fiscal. Balcedo trajo US$ 15 millones robados de Argentina, no sabía cómo justificarlo, se los quitaron, le dio US$ 4 millones a la Fiscalía y el fiscal le dio un recibo y le devolvió US$ 11 millones", dijo en ese momento.

Días después, la esposa de Balcedo, Paola Fiege, exigió a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter "una retractación pública de sus desafortunadas palabras".

En ese sentido, este jueves el diputado Lust pidió disculpas públicas en entrevista con Radio RBC de Piriápolis.

"La esposa de Balcedo públicamente me pidió que había lesionado su honor y me pidieron que me retractara públicamente. El honor de una persona es personalísimo, nadie puede decirle al otro cómo está compuesto su honor. Yo soy una persona que tengo un alto concepto de las personas que defiende su honor. Entonces cuando me enteré que el señor Balcedo y su esposa se sentían heridos en su honor no tuve ningún problema en decir públicamente que me disculpaba, si de mis palabras había surgido una lesión a su honor", aseguró.

En la publicación en Twitter, Fiege consideró que Lust mencionó el apellido del argentino "con intención de calumniar e injuriar al ingeniero Marcelo Balcedo, demostrando un total desconocimiento de una causa en la que toda mi familia fue extorsionada". "Dicho esto, le exijo una retractación pública de sus desafortunadas palabras. Tanto mi esposo como yo esperamos que ofrezca a la brevedad las correspondientes disculpas públicas", agregó.