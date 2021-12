Tras reunión con vice de Ancap, estacioneros de Maldonado descartan no aceptar pagos con tarjeta en temporada alta

La solución provisoria que el Banco República les dio es la fijación de "un arancel considerablemente más bajo que el que hoy se está pagando" y "potenciar" la aplicación Tu App para que los compradores carguen combustible en verano. Luego se fijará una comisión tripartita para buscar una respuesta definitiva.

Tras reunirse con el vicepresidente de Ancap, Diego Durand, los propietarios de estaciones de servicio de Maldonado descartaron la posibilidad de no habilitar el pago en crédito y débito en temporada alta. Esta era una medida que evaluaban implementar en reclamo a los altos aranceles que les cobran las tarjetas internacionales por cada venta.

Los estacioneros se reunieron con el jerarca este lunes y luego anunciaron en un comunicado el abandono de la medida de protesta, "dada la buena mediación" de Durand y de las autoridades del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU). "Se ha iniciado un camino de conversación promisorio para lograr el resultado esperado”, indicaron en el documento, divulgado por el sitio web Surtidores, especializado en el sector de los combustibles.

Un representante de los estacioneros fernandinos indicó a Telemundo que Durand los recibió "de manera muy oficiosa". La solución provisoria que el BROU les dio es la fijación de "un arancel considerablemente más bajo que el que hoy se está pagando" y "potenciar" la aplicación Tu App para que los compradores carguen combustible en verano. Esta es una herramienta de pago electrónico ya habilitada, pero no de uso masivo.

"En definitiva, (se busca) pagar un arancel que no afectaría la rentabilidad y no sería tan sensible a los negocios", indicó la fuente. Esta es "una solución paliativa" de cara a la temporada de verano, cuando se espera la llegada de turistas extranjeros que necesariamente pagan con este tipo de tarjetas.

A su vez, está abierta la posibilidad de que en marzo o abril se instale una comisión tripartita para tratar el tema de fondo de los aranceles de las tarjetas internacionales, y así encontrar una "solución definitiva". En ella estarán representados los vendedores, la entidad financiera y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los comerciantes también se reunirán con el senador del Partido Nacional Sergio Botana, quien la semana pasada presentó nueve proyectos de ley para bajar el precio de los combustibles, dentro de los cuales se prevé fijar un tope para los aranceles que las entidades financieras cobran por la compra con estos productos.

El primer artículo del proyecto de Botana establece límites para el arancel dependiendo del medio de pago que se use. Para el caso de las tarjetas de débito o el pago electrónico, el tope propuesto es de 0,4%. Para las tarjetas de crédito, el límite sugerido es de 1,5%.

Actualmente, el arancel es variable y aumenta cada vez que sube el precio de los combustibles. Los estacioneros entienden que se vieron perjudicados por los sucesivos incrementos que hubo a lo largo de este gobierno, a partir de la nueva forma de fijar los valores que se estableció en la ley de urgente consideración (LUC), si bien en las últimas oportunidades el Poder Ejecutivo congeló las tarifas por las recaudaciones extraordinarias que tuvo Ancap a partir de la venta de gasoil a UTE.