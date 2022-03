Tras señalamiento de Bianchi, Olivera evitó responderle y dijo que el debate "es con argumentos y no con descalificaciones"

La legisladora señaló que la LUC permitió "sacar a la patota sindical de la educación", y que por lo tanto no es "casualidad" que el presidente de Fenapes presida la Comisión por el "Sí".

El presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), José Olivera, eligió no responderle a la senadora nacionalista Graciela Bianchi. En un acto de la Lista 404 a favor del "No", este domingo, la legisladora dijo que la Ley de Urgente Consideración (LUC) permitió "sacar a la patota sindical de la educación", y que por lo tanto no es "casualidad" que Olivera presida la Comisión por el "Sí".

Consultado este lunes en el programa Dobleclick de FM Del Sol, el dirigente sindical optó por no responder a la alusión. "El debate es con la ciudadanía, es con argumentos y no con descalificaciones. No nos podemos acostumbrar a que el intercambio de ideas y de confrontación de ideas, que se tiene que hacer por lo alto, se haga con descalificaciones", dijo.

"Nosotros estamos en otro debate, que es con la ciudadanía, en el mano a mano con la gente, el puerta a puerta, barrio a barrio, feria a feria, y en esa dinámica hemos estado desde el día uno", agregó.

Sobre la postura del oficialismo en general hacia los sindicatos, Olivera advirtió que hay "una línea de la confrontación gratuita y de descalificación gratuita".

"La mejor forma de denunciarla y combatirla es no contestarla y entrar en un debate. Hay que debatir lo que es sustantivo, que estamos en una instancia hacia el referéndum donde hay algunos datos que están mostrando cierta paridad y la gente todavía tiene un nivel de desinformación importante", comentó.

Por ejemplo, el presidente de Fenapes dijo que no solo se desconoce el contenido de los 135 artículos, sino que en algunas recorridas advierten que parte de la ciudadanía no tiene claros aspectos básicos de la instancia electoral, como si es obligatorio el voto. "Eso es lo que queremos debatir. El resto, después veremos cómo se procesa", apuntó Olivera en la entrevista radial.