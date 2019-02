Tras varios meses prófugo, Gustavo Torena se presentó ante la Justicia para proponer un acuerdo a Julio Ríos

El periodista aceptó recibir diez mil dólares que donará y un pedido de disculpas público.

Gustavo Torena, conocido como el Pato Celeste, irrumpió en febrero de 2017 en el estudio de la radio cuando Julio Ríos estaba al aire en su programa y trataba el conflicto con la Mutual de Futbolistas. Debió ser retirado a la fuerza y fue procesado sin prisión tras el incidente.

Se ausentó del país sin autorización y con documentación falsa, por lo que a mediados de 2018 la justicia liberó un pedido de captura. Desde ese momento se encontraba prófugo.

Este jueves se presentó en el juzgado de Uruguay y Convención para llegar a un acuerdo reparatorio. “El señor Torena igualmente le pide disculpas públicas a Julio Ríos, lo hará en algunos programas de televisión e hizo un resarcimiento de carácter económico que tendrá su valor”, expresó Washington Abdala, abogado de Ríos.

“En todo momento él reconoció que estuvo muy mal, que su procedimiento fue absolutamente inadecuado, que se arrepiente de lo que hizo. Hay límites que no se pueden cruzar y si uno no los respeta, va a tener su consecuencia. Por mis hijos, por mis afectos y por la gente que me quiere, yo siento que hoy se hizo justicia y aparte recibí las disculpas, que acepté”, expresó Julio Ríos.