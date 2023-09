Tras varios siniestros de ómnibus, Unión de Obreros y Trabajadores del Transporte mostró su preocupación por condiciones de trabajo

Según explicaron desde la Unott, las malas condiciones del sector son varias. Por un lado, afirman que uno de los problemas que tienen es que los choferes cobran por kilómetro.

La Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) manifestó su preocupación por las condiciones de trabajo de los conductores que hacen viajes largos al interior del país. Esto luego de los accidentes protagonizados por ómnibus en varios puntos de las rutas nacionales en los últimos días.

Según explicaron desde la Unott, las malas condiciones del sector son varias. Por un lado, afirman que uno de los problemas que tienen es que los choferes cobran por kilómetro.

“Eso lleva a que en lo que es el mes, para hacer un buen jornal tiene que trabajar muchas horas. Algunas empresas tampoco les dan el día de descanso, en la mayoría no hay una rotación, no se sabe para cuándo va a salir y a qué hora. A veces son las siete de la tarde y los compañeros no saben si salen a partir de las doce de la noche o a qué hora. Eso lleva también a una acumulación de cansancio”, apuntaron.

Pese a sus preocupaciones, reconocen que los accidentes ocurridos en los últimos días no tuvieron nada que ver con esta situación y afirman que el mantenimiento de las unidades es efectivo.

Desde el sindicato apuntaron que uno de los siniestros se debió a la niebla en la ruta y el otro a que el chofer se desvaneció. Y sobre el tercero, todavía no tienen información.

En cualquier caso, señalan que el rol del guarda es clave para ayudar a prevenir siniestros, por lo que lamentan que cada vez más empresas los quieran retirar.