Tras viralización de video que muestra a una posible víctima de abuso sexual, feministas convocan marcha en Paso de los Toros

Se plegará la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras); la consigna es "basta de violencia".

Hace días se viralizó en redes sociales un video de contenido sexual en el que se ve a cinco hombres y una joven. Asociado al video circula un audio que hace referencia a trabajadores de Paso de los Toros (Tacuarembó) que se filmaron en una situación íntima con una chica y lo difundieron.

A partir de esto, la fiscalía de Paso de los Toros intervino de oficio ante la presunción de delito de divulgación de imágenes o grabaciones con contenido íntimo o sexual.

Un grupo de feministas autoconvocado del departamento de Tacuarembó convocó a una marcha este jueves en Paso de los Toros, a la que se plegará la Organización de Trabajadoras Sexuales (Otras). La consigna es "basta de violencia".

Karina Núñez, presidenta de Otras, señaló que si bien no conocen la identidad de la mujer que aparece en el video y por lo tanto no saben si es o no una trabajadora sexual, luego de la viralización del video surgió información sobre otro tipo de prácticas violentas de las que son víctimas habituales las integrantes del colectivo de trabajadoras sexuales. Sin embargo, no hay denuncias porque "hay mucho, pero mucho miedo". "Si bien el jefe de Policía y de Investigaciones de Tacuarembó me llamaron y se pusieron a la orden, mis compañeras no confían en ellos", agregó.

En ese sentido, apuntó que una compañera le envió una foto con el rostro desfigurado "por alguien que pertenece a una whiskería de Paso de los Toros". Agregó que la impunidad en situaciones como estas "se da en poblaciones en donde las instituciones están vinculadas con el narcotráfico y la trata de personas".

Núñez dijo que solicitó a las trabajadoras sexuales de Tacuarembó que "si la encuentran viva, que la abracen, que no la lleven a ningún lado, que la mantengan con ellas". "Es una mujer, no sabemos si es trabajadora sexual, pero ya partiendo de la base de que una mujer esté pasando por esa situación de degradación" es suficiente, sentenció.