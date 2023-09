Tres acusados por la "Operación Océano", que fueron absueltos, reclaman al Estado US$ 770.000

Aseguran que se les expuso "al escarnio público" e iniciarán una demanda por "daños y prejuicios".

Tres personas acusadas por la "Operación Océano", que fueron absueltos, reclaman al Estado US$ 770.000.

Los tres fueron imputados en el año 2020, por supuestos delitos de explotación sexual de adolescentes, junto a otras 30 personas, en el marco de la "Operación Océano" que llevaba adelante la fiscal Darviña Viera y la jueza Adriana de los Santos.

En 2022, la fiscal Mariana Alfaro sustituyó a Viera y solicitó algunos sobreseimientos, entre ellos los de estas tres personas que ahora realizan el reclamo.

El escrito elaborado por los abogados Rafael Silva y Nicolás Pereyra, al que accedió El País, afirma que "estuvieron sometidos a juicio e investigación durante dos años, al escarnio público, daños y perjuicios de todo tipo. (…) Sus rostros, sus identidades fueron injustamente revelados a la prensa y a la opinión pública, la cual los defenestró completamente, perdiendo oportunidades laborales y políticas".

Agrega que esto causó perjuicios a sus familias y que se les suspendió momentáneamente la patria potestad en algún caso.

Por eso citaron a una audiencia de conciliación a la Suprema Corte de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, que fue fijada para el 11 de octubre, confirmaron los abogados a Telemundo. Es el paso previo a la demanda por US$ 770.000 que reclaman entre los tres sobreseídos.

A esa cifra llegan sumando US$ 600.000 por daños morales, US$ 150.000 por lucros cesantes y US$ 20.000 por daño emergente.