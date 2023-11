Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazó pedido para suspender demolición de cuatro casas en la faja costera de Punta Colorada

En el dictamen, los magistrados sostienen que los intereses generales están por encima de los intereses particulares de los demandantes.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) rechazó el pedido para suspender la demolición de cuatro casas en la faja costera de Punta Colorada.

Puede haber sido el último capítulo legal entre la Intendencia de Maldonado y la familia González, que dice ser la propietaria del padrón y las cuatro casas en la faja costera de Punta Colorada, cerca de Piriápolis. Afirman que tienen los títulos desde que su bisabuelo compró los terrenos en el año 1896, pero la intendencia dice que las tierras son públicas y que la Justicia lo ha confirmado en varias oportunidades.

Ahora el Tribunal de lo Contencioso Administrativo también le dio la razón a la intendencia, que prevé demoler esas construcciones.

La familia González había argumentado que la demolición les ocasionaría “daños graves” al vulnerar sus derechos de propiedad y afectaría “construcciones centenarias”, “perdiéndose tanto su valor histórico como afectivo”.

El TCA respondió que no se acreditó la existencia de esos daños, las viviendas son de utilización temporaria porque los demandantes viven en Montevideo y Punta del Este, y tampoco probaron el valor histórico de las construcciones.

También resaltó que lo que busca tutelar la Intendencia de Maldonado con la demolición “es el medio ambiente y su adecuada protección”.

El fallo, firmado por la presidenta Selva Klett y los ministros William Corujo y Luis María Simón, agrega que “entre el interés particular invocado y el interés general de toda la población de preservación del medio ambiente, éste debe priorizarse”.

Por eso decidió en la sentencia “no hacer lugar” a la suspensión de la demolición de las casas.

“Examinados los elementos obrantes en autos, la parte actora no ha acreditado la existencia de daños graves que superen los que pueda causar la suspensión no siendo suficientes los invocados. Las viviendas cuya demolición se intima son de utilización temporaria dado que los comparecientes tienen sus domicilios reales en Montevideo (y en Punta del Este), no se acreditó el valor histórico de las construcciones alegado y, en definitiva, no se aportó prueba que pueda ser útil para el balance de los perjuicios”, dice el texto.