Triunfo del "Sí" sería un "revolcón" para el gobierno porque le dio "una importancia desmedida" al referéndum, según Mujica

El exmandatario contó el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, le pidió que se involucrara en la campaña rosada.

El expresidente José Mujica entiende que en el referéndum por 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC) "no hay ningún cambio institucional de importancia" en juego, y que "el mundo seguirá igual al otro día".

Sin embargo, cree que si triunfa el "Sí" será un revolcón para el gobierno por cómo asumió el presidente Luis Lacalle Pou la campaña. "Es un revolcón porque él lo quiso asumir así. De entrada aplicó una táctica de desconocer, (la juntada de firmas) no existía. Cuando se presentó se exasperó y salió como de atrás de un palo movilizando todos los recursos. Es el gobierno el que le ha dado importancia desmedida", planteó el exmandatario en entrevista con En perspectiva de Radiomundo este miércoles.

Allí, Mujica dijo que está alejado de la militancia política, pero tendrá una participación "mínima" en lo que queda de la campaña ya que irá "a un par de actos y nada más".

Contó que Fernando Pereira le pidió personalmente que se involucrara en el tramo final hacia el referéndum del domingo 27. "Me lo vino a pedir el presidente del Frente Amplio y le dije que no puedo participar en el debate", dijo.

"Decidí no participar porque me pareció que no estuve en la discusión, que le corresponde a los que estuvieron en la primera línea en el Parlamento y todo lo demás. El mejor dirigente es el que cuando desaparece deja una barra que lo suplanta con ventaja. Los hombres pasamos, los humanos pasamos, pero las causas quedan", afirmó.

Consultado sobre por qué cree que Pereira y sus correligionarios quisieron que se involucrara, dijo: "Los compañeros han hecho un esfuerzo fabuloso juntando las firmas y todo lo demás, y me parece natural que apelen a todos los recursos que tengan, no solo de los económicos. Hay que recordarse de la tracción a sangre".

Asimismo, el líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) se mostró preocupado porque los uruguayos no adviertan que están ante un cambio de época. Frente a este escenario, sería posible una "argentinización" de la política, según Mujica.

"Estamos ante la puerta de un cambio de época brutal. Y a veces tengo la sensación de que seguimos con parsimonia, no nos damos cuenta de lo que se nos viene encima y no quiero ver a mi pueblo partido, antagonizado como está la Argentina, como está Brasil, porque eso sería veneno", dijo.

Sin señalar a ningún jerarca en particular, Mujica afirmó que el ambiente "está crispado" y que los gobernantes no pueden llegar al poder creyendo que son "fundadores" del país, y por lo tanto tienen que "hacer todo de nuevo", dijo. Y agregó: "Hay un razonamiento en blanco y negro. Y la vida no es ni blanco ni negro"

"Hay como una persecuta que baja escalones abajo, dentro del funcionariado público en todos los rincones de la administración. Está lleno de anécdotas, no las ve el que no las quiere ver. Y eso no existía en nuestro país", planteó.

"No es tradición de este país. Es una nueva radicalización metodológica que ha entrado al país y creo que nos envenena. Y no quiero contribuir a que se agrande porque son fenómenos que se retroalimentan y crean respuestas en el mismo sentido y por ese lado no va la cosa", sostuvo.

Asimismo, Mujica planteó que en este momento "las relaciones políticas son como un muro y no hay diálogo cuasi personal, de carácter intimista. No se cultivan las relaciones personales y esa no es la tradición del Uruguay".

Mujica se opone a la LUC de Lacalle Pou porque cree que es "disparatado" el uso de este mecanismo para abordar tantos temas a la vez. "No se puede discutir en 70 días semejante paquete", indicó.