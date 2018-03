Tropilleros consideran exageradas las críticas de protectoras de animales: “El caballo pasa prácticamente al pedo todo el año y está 10-12 segundos en la doma”

Tropilleros de la Criolla del Prado afirman que los caballos están bien cuidados y que cumplen con las exigencia de la Intendencia de Montevideo, por lo que consideran exageradas las críticas de las protectoras de animales que se manifiestan en el predio de la Rural.

“El caballo pasa prácticamente al pedo todo el año, hace 10-12 segundos el día de la doma y vive echado para atrás. En invierno se los cuida un poco menos, pero siempre se los cuida más que a otros caballos”, afirmó Nelson Rica, de la tropilla El Flequillo.

Desde la tropilla Gauchos del Batoví se insistió en que cumplen con todas las exigencias de la comuna capitalina, especialmente con las vacunas.

“El potro es potro, si no se deja domar es porque no hay condiciones para domarlo. Me parece que la gente no tiene el conocimiento: tienen que irse a vivir con un potro salvaje para ver. Los que se doman están bien cuidados: hay caballos mucho más cuidados que las personas que viven en la calle”, reflexionó Richard Sosa de la tropilla La Andariega.