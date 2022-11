"Tuvo ese exabrupto de conversar con un amigo y decir disparates", dijo Orsi sobre jerarca que renunció tras polémico audio

“Él mismo de inmediato me dijo que esto estaba resuelto y que estaba su renuncia. Se cortó el problema”, afirmó el intendente sobre Chá.

“Tuvo ese exabrupto de conversar con un amigo y decir disparates”, afirmó este miércoles el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, sobre Javier Chá, jerarca de la comuna canaria que en las últimas horas presentó su renuncia.

La salida del exdirector Nacional de Casinos es consecuencia de un audio de WhatsApp de 50 segundos que circuló este domingo. En el mensaje utiliza un lenguaje soez con abundantes términos discriminatorios a los homosexuales, condición que asocia a los simpatizantes de la derecha. Y culmina diciendo: "Faltan 23 meses para que les rompamos el culo en Uruguay". Tras la viralización del audio, en el que insulta a votantes de derecha de Uruguay luego de la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, el intendente Orsi aceptó su renuncia al cargo que tenía en la comisión mixta del Hipódromo de Las Piedras.

“Tuvo esa desgracia o ese exabrupto o exceso, como quieras llamarle, de conversar con un amigo y decir disparates. Y no hubo más remedio que aceptarle la renuncia”, dijo Orsi en diálogo con la Radio 41 AM de San José de Mayo.

“Él mismo de inmediato me dijo que esto estaba resuelto y que estaba su renuncia. Se cortó el problema”, afirmó el intendente, y agregó: “Hay que tener mucho cuidado, son expresiones inaceptables”.

El caso se da en la misma semana en la que el director de los medios públicos, Gerardo Sotelo, quedase en medio de una polémica por afirmar que Lula es un “ladrón” y Jair Bolsonaro un “facho”. El hecho generó malestar en el gobierno y llevó al jerarca a pedir disculpas.

En tanto, Orsi, que estuvo en Brasil junto al expresidente José Mujica para esperar los resultados de las elecciones en el búnker de Lula, también habló sobre la actitud que ha tomado el presidente Bolsonaro tras su derrota electoral.

“Nunca va a reconocer (la derrota) porque él no cree en la democracia. Va a instalar la transición porque no tiene más remedio”, dijo Orsi, y agregó: “Estoy seguro que estuvo tanteando a ver qué fuerzas tenía como para no reconocer y establecer un régimen dictatorial, estoy apostando, no tengo pruebas. Debe haber tanteado”.