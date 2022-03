Última encuesta de Opción Consultores antes del domingo: 38% votaría por el "No" y 35% por el "Sí"

El 2% anularía el voto, otro 2% no iría a votar y el 1% lo haría en blanco.

Según la última encuesta realizada por Opción Consultores antes del referéndum del 27 de marzo por la Ley de Urgente Consideración (LUC) un 38% de los uruguayos votará a favor del "No" y un 35% por el "Sí".

A esto se agrega que un 1% votará en blanco, 2% anulará el voto, 2% no asistirá y 22% restante no definió qué papeleta pondrá en la urna, según se informó en Telenoche. Si se suma el 1% de los votos en blanco, que cuentan para el "No", 45% de los adeptos irían a favor de mantener la LUC, 41% para el "Sí" y 14% para indecisos.

Según el informe presentado en el mencionado medio, si se compara la última encuesta de febrero hecha por la consultora, hay un cambio de tres puntos que pasó a ser de indecisos y que antes apoyaban al "No". "Puede ser una tendencia que refleje modificaciones reales de preferencias en el electorado", se agrega.

Por otra parte, según la última encuesta de Cifra divulgada este martes, el 45% de los encuestados votará por mantener la LUC y el 41% votará por derogarla.. Hay un 2% que piensa votar en blanco y otro 2% que anularía su voto. Sigue habiendo un 10% de indecisos, una proporción muy similar a la que se ha observado en las encuestas previas de todos los plebiscitos y referéndums que se han realizado desde la vuelta a la democracia.