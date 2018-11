Un candidato a diputado por el Partido Colorado en Salto, conocido por su eslogan “mano dura y plomo”, planea modificar la ley de legítima defensa

En Salto lo identifican como el "Bolsonaro uruguayo". Dice que no cree en los políticos, pero hay que estar el política para cambiarlos.

“Nosotros consideramos que hay que cambiar la legítima defensa y si una persona entra a robar a una casa podés matarla, si una persona entra a robar a un comercio podés matarla. También hay que modificar la ley de procedimiento policial para que el Policía pueda utilizar el arma de reglamento. Hoy para poder utilizarla tiene que darse que la persona esté armada y que repele con el arma”, expresó Pablo Pernas, que es candidato a diputado por el Partido Colorado en Salto.

Estas propuestas y el eslogan “mano dura y plomo” hicieron que se identifique como el “Bolsonaro uruguayo”, en referencia al presidente electo de Brasil. “La izquierda de Salto me tildó como Bolsonaro como si eso me ofendiera, y no me ofende. Eso no significa que comparta 100% lo que él dice. Me causa gracia, pero no me molesta tampoco”, explicó el político salteño.

La agrupación de Pernas respalda la precandidatura de José Amorín; dice que está de acuerdo con la iniciativa del senador blanco Jorge Larrañaga para cambiar normas de seguridad pública, pero no firmó. Dice que no cree en los políticos, pero “hay un 68% que descree de la clase política. Yo estoy dentro de ese 68%, por eso estoy tratando de buscar un cambio. Soy político porque ¿cómo buscas un cambio sin estar en la política?”.