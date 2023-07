"Un disparate": Orsi consideró que el presidente de Argentina "le erró feo" con sus dichos sobre el agua en Montevideo

“Creo que no es lo más importante ni lo que dijo el presidente argentino ni lo que yo pueda opinar sobre lo que él dijo. Acá el tema sigue siendo el mismo: la gente tiene que estar pagando el agua mineral porque no tiene otra forma", agregó.

El intendente de Canelones y precandidato presidencial por el Frente Amplio, Yamandú Orsi, consideró que el presidente de Argentina, Alberto Fernández, “le erró feo” y que dijo “un disparate” cuando afirmó que “en Montevideo abren las canillas y el agua no sale”.

Los dichos de Fernández se dieron el fin de semana. El mandatario argentino hablaba sobre los desafíos del cambio climático cuando mencionó a Uruguay: “El tiempo que nos viene por delante nos enfrenta a muchos desafíos y nos da muchas oportunidades. El gran desafío es el cambio climático, ya está visto. Lo vivimos en la sequía -que vivió Argentina-. Lo vive Uruguay, donde en Montevideo abren las canillas y el agua no sale. Lo vivimos todos. España por una sequía perdió el cultivo del olivo, y un mes y medio después las inundaciones arrasaron”.

Tras esas afirmaciones, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, dijo el lunes que lo dicho por Fernández “puede ser por mala intención”, algo que “descarta”, o por “ignorancia”. “Supongo que lee en Internet y se entera enseguida si quiere tener la información correcta”, agregó Lacalle Pou, y dijo que tras los comentarios de Fernández habló con el embajador de Argentina en Uruguay, y que el canciller Francisco Bustillo conversó con Fernández, de quien es amigo.

Consultado al respecto, Orsi dijo este lunes en la noche en rueda de prensa: “Un disparate, un disparate. Le erró feo, feo. Nuestro presidente ya lo aclaró”.

Pero más allá de las declaraciones de Fernández, Orsi pidió poner el foco en buscar soluciones a la crisis del agua que vive el país. “Pero en realidad lo otro que hay que rescatar es que es buena cosa que países vecinos nos ofrezcan ayuda, eso es lo que hay que valorar”, dijo en alusión a la ayuda ofrecida por Argentina y que Lacalle Pou explicó que por ahora se dejó en “stand by”.

“Creo que no es lo más importante ni lo que dijo el presidente argentino ni lo que yo pueda opinar sobre lo que él dijo. Acá el tema sigue siendo el mismo: la gente tiene que estar pagando el agua mineral porque no tiene otra forma, los calefones se rompen, es necesario resolver temas muy urgentes, las perspectivas del clima no son tan alentadoras como pensábamos, así que no deberíamos perder ni un minuto ni de las neuronas ni de la energía en pensar en otra cosa que no sea en resolver la crisis”, afirmó.

En la misma línea se expresó horas antes la intendenta de Montevideo -y también precandidata presidencial por el Frente Amplio-, Carolina Cosse. “En un momento de crisis ninguna gota de agua buena sobra, no me parece que sea una contribución efímera la de Argentina”, dijo en alusión a lo dicho por Lacalle, quien dijo que “sin desmerecer la ayuda (…) entre lo que consume Montevideo y parte de la zona metropolitana por día (…), (la ayuda ofrecida) es ínfima".

Su reflexión sobre la autocrítica hecha por Mujica

Por otra parte, Orsi también fue consultado sobre la autocrítica hecha por el expresidente José Mujica en relación a los anteriores gobiernos y la crisis del agua que vive la zona metropolitana. "Se me van a enojar, pero nos dormimos todos, compartamos responsabilidad", dijo Mujica.

“Es un poco responsabilidad de todos”, afirmó Orsi al respecto, pero enseguida apuntó contra el gobierno actual: “Ahora, eso no le quita responsabilidad fundamental a las actuales autoridades. Aquella idea del espejo retrovisor yo no la comparto, prefiero mirar para adelante. Y mirar para adelante significa ver qué es lo que tenemos que hacer”.

“Tampoco es tiempo de ponerse a juzgar, es tiempo de actuar. Y en tiempos de actuar lo peor que podemos hacer es sacarnos de arriba la responsabilidad. Creo que es buena cosa asumir todos que hubo una realidad que no vimos venir. Algunos actores sí la vieron en su momento, pero hoy no podemos perder tiempo que no sea en encontrar las soluciones”, agregó.