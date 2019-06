Un estudio detectó en una fiesta de música electrónica drogas de sumisión que son utilizadas para violaciones y robos

También se halló un potente alucinógeno que ya generó intoxicaciones graves en Uruguay.

El Polo Tecnológico de Pando de la Facultad de Química analizó 25 muestras obtenidas de los baños químicos en una fiesta de electrónica de gran magnitud que se realizó a finales de 2017. Fueron tomadas cada cinco personas que ingresaban a los baños.

Los expertos encontraron sustancias que no esperaban detectar. Es el caso de la heroína, que apareció en el 8 % de las muestras. No estaba apareciendo en incautaciones por lo que asumían que no había en plaza.

Sin embargo un hallazgo que para el coordinador del estudio debe encender una luz amarilla fue las drogas de sumisión, aunque se desconoce la intención de la presencia. Aparecieron en el 4 % de las muestras tomadas en la fiesta de electrónica. Explicó que “las drogas de sumisión tienen dos objetivos reconocibles: uno es tener relaciones sin consentimiento (violaciones) y el otro es robar”. Ya habían sido detectadas en el primer estudio realizado en 2016.

También se encontró la droga denominada “bomba n” en el 4 % de las muestras. Es un alucinógeno similar al LSD, que ha causado muertes en varios países del mundo porque es más potente. Según explicó el coordinador, “es más potente que el LSD y con pequeñas cantidades llega a niveles tóxicos. A veces la muerte no es por la droga, si no por lo que se hace con la droga”. En Uruguay no se habían registrado casos de intoxicaciones antes del estudio, pero en los últimos meses hubo casos graves y una persona terminó en cuidados intensivos.

En el 4 % también de las muestras también apareció una droga que se suele comercializar como sales de baño. Copiar la apariencia se utiliza como estrategia para lograr venderla. También es problemática por las intoxicaciones que genera.

Las drogas más consumidas, según detecto el análisis en la fiesta de electrónica, fueron la cocaína y la marihuana, que aparecieron en el 96 % de las muestras. El Mdma, el éxtasis, se halló en el 64 % y la catinona, que son estimulantes alucinógenos que se popularizaron, se detectaron en el 52 %.

El objetivo del estudio, apoyado por la junta nacional de drogas, fue generar información sobre las nuevas sustancias psicoactivas que circulan en la población. Una tercera edición permitirá detectar cambios en los hábitos de consumo.