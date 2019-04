Un extrabajador de Grin denunció por condiciones laborales pésimas a la compañía

Desde la empresa aseguran que las denuncias son “infundadas” y “sin sustento”.

El exempleado de Grin cuestionó las condiciones laborales de quienes trabajan recogiendo los monopatines en Montevideo. Denunció la situación ante el Parlamento, la Intendencia de Montevideo, el Ministerio de Trabajo y Bomberos.

“Es como una dictadura que tienen. No pueden hacer ningún tipo de reclamo, queja de ningún tipo porque se dice que tienen la puerta o se pueden ir o son echados. El tema de las condiciones de vehículos. Los vehículos no están en condiciones de circular en la calle: no tienen frenos, no tienen luces. Cuando se hace queja dicen que tienen que frenar con rebaje, son temas que no van para el trabajador”, dijo Gregorio Galisteo, ex encargado de Grin.

El ex trabajador de la empresa de monopatines de uso compartido cuestionó la seguridad del nuevo local de carga y almacenamiento de los vehículos.

“No está habilitado, no tiene salida de emergencia y no tiene nada para que, en caso de incendio, no tiene ningún tipo de escape, están esperando a que pase algo para ver qué pueden hacer”, agregó.

Desde la empresa Grin aseguraron que “cumple con todos los estándares de seguridad y calidad necesarias”.

Consideraron que las denuncias son infundadas y sin sustento y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y Bomberos realizaron inspecciones y no aplicaron multas o la clausura del local. Afirman que están operando ajustados a los requerimientos.