"Un gran hito y excelente ejemplo", dijo el CEO de Mercado Libre sobre dLocal

Desde que este jueves comenzó a cotizar en Estados Unidos, la empresa tecnológica uruguaya dLocal no para de recibir elogios de figuras públicas. En la mañana de este viernes se sumó a la lista Marcos Galperin, el CEO y fundador de Mercado Libre. Galperin es argentino pero vive en Montevideo (Uruguay) desde diciembre de 2019.

"Felicitaciones a todo el equipo de dLocal Payments; un gran hito y excelente ejemplo para muchos otros emprendedores de Uruguay y Latinoamérica", celebró el empresario en Twitter.

El mensaje iba acompañado de un tuit de Nasdaq, la segunda bolsa de valores electrónica automatizada más grande de Estados Unidos, acrónimo en inglés de National Association of Securities Dealers Automated Quotation. Allí, la Nasdaq saludaba al CEO de dLocal, Sebastián Kanovich, y a su equipo, por el hito alcanzado ayer.

✅ Payment Accepted: Today, @dLocalPayments rings the @Nasdaq Opening Bell in celebration of its IPO!

Congratulations to CEO Sebastián Kanovich and the entire team on this momentous day. #dlocalIPO🎉 pic.twitter.com/K9nVTz0qn6

— Nasdaq (@Nasdaq) June 3, 2021