Un grupo de anestesistas y cirujanos denunciaron ante el Colegio Médico al ministro Basso y al subsecretario Quian

Lo hacen por sus dichos sobre la medida del Sindicato Anestésico Quirúrgico durante el último paro del sector.

Unos 70 médicos afiliados al Sindicato Anestésico Quirúrgico entendieron insuficiente el comunicado del SAQ de comienzos de noviembre, en rechazo a las declaraciones del ministro de Salud, Jorge Basso, y del subsecretario, Jorge Quian. El grupo de especialistas entendió que la respuesta emitida era insuficiente y decidió presentar una denuncia ante el Tribunal de Ética del Colegio Médico.

Durante el paro llevado adelante por el sector entre el 5 y el 7 de noviembre, el ministro Basso dijo que las medidas del sector afectaban a los usuarios más pobres y vulnerables. Quian, por su parte, dijo que el paro lo avergonzaba como médico, que era un paro salvaje y por dinero y que no es de recibo parar en un lugar y en otro no, en referencia a que el paro se realizó en hospitales públicos y mutualistas, pero no en seguros privados.

El vocero del SAQ, Daniel Montano, dijo a Telemundo que esperan que el Tribunal de Ética cite a los denunciados para que estos den las explicaciones correspondientes sobre sus dichos y que, si corresponde, pidan disculpan al colectivo.