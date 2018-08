Un grupo de vecinos de Carrasco se movilizó para reclamar mayor seguridad

"Creemos que falta disuasión, patrullaje y presencia policial para que estas cosas no ocurran", manifestó uno de los presentes.

Un grupo de vecinos de Carrasco se movilizaron para reclamar mayor seguridad. Se manifestaron preocupados por la situación que se está viviendo en el barrio. Afirman que de un tiempo a esta parte son víctimas de robos, arrebatos en la calle, en casas y en vehículos.

“Es algo que nos está pasando a todos los uruguayos, no hay localidad, no hay barrio ni ciudad que se salve de estos acontecimientos. Los vecinos hoy forman grupos de Whatsapp para comunicarse, para alertarse, pero aún así son medidas insuficientes y vemos que esto no para”, manifestó uno de los presentes.

“Los que tienen que estar presos no están y nosotros estamos viviendo aterrados”. “Creemos que falta disuasión, patrullaje y presencia policial para que estas cosas no ocurran”.

Aseguraron que están gestionando nuevas reuniones con autoridades policiales.