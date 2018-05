Un hombre denunció haber recibido un billete de $500 entintado de un cajero de Banred

El 4 de mayo pasado Gabriel Infante sacó $1900 del cajero automático ubicado en la estación de servicio de Avda. Italia y Luis Alberto de Herrera. Entre los billetes que le entregó el cajero, había uno de $500 apenas entintado de color rojo. “Cuando lo fui a utilizar días después, la persona que me atendió me dijo que el billete estaba entintado. Quedé muy sorprendido, evidentemente no me lo aceptó”, dijo.

Guardó el billete y llamó al Banco Central. “Estaban muy sorprendidos, no tenían idea del tema, me dijeron que hiciera la denuncia en Banred. En Banred me dijeron que ellos tienen unos procedimientos muy estrictos por lo que dudaban que haya sucedido eso. Me dijeron que haga la denuncia al banco y el banco se comunicaría internamente con ellos”, relató. Llamó al banco Santander, emisor de su tarjeta. “Me tomaron la denuncia y me dijeron que tiene siete días para responder”, apuntó.