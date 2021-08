Un mes después que su padre entregara los primeros documentos con género "X", Tani Fernández obtuvo el suyo

Cuando Argentina sumó la opción "X" a la hora de definir género en el documento, Tani había dicho que no se consideraba hombre sino persona no binaria.

El pasado mes de julio el documento nacional de Argentina sumó la opción "X" a la hora de definir género de la persona solicitante, de manera que incorpora una tercera opción con el objetivo de resguardar el derecho a la identidad de género, contemplado por ley de ese país desde 2012.

La nomenclatura comprende las siguientes acepciones: "no binaria, indeterminada, no especificada, indefinida, no informada, autopercibida, no consignada; u otra acepción con la que pudiera identificarse la persona que no se sienta comprendida en el binomio masculino/femenino", según establece el decreto.

Unas semanas después de que su padre, el presidente argentino Alberto Fernández, entregara los tres primeros documentos bajo esta nueva nomenclatura, Tani Fernández Luchetti -ese es el nombre que eligió- mostró en su cuenta de Instagram su nuevo DNI, con el género "X".

Tani había dicho en una transmisión en vivo de la red social cuando fue aprobada la medida que no se consideraba hombre sino persona no binaria.

Cuando mostró el nuevo documento, agregó: "Está bueno entender que un plástico no dice quién sos ni define tu identidad, pero sí me ampara en un marco jurídico para hacer respetar mi identidad, entonces estoy muy feliz".