"Un ministro con buenas pilchas" y "el complejo se soluciona aflojando a los bizcochos": cruce entre Sánchez y Da Silva por datos de pobreza

Bizcochos, pilchas y políticas sociales. Esas tres ideas resumen un cruce twittero que comenzó a raíz de un debate en torno a las recientes cifras de pobreza en Uruguay. ¿Los protagonistas? El senador frenteamplista Alejandro Sánchez y su par nacionalista Sebastián Da Silva -y de forma tangencial, el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema-.

Todo comenzó en la mañana de este lunes, cuando el senador Sánchez criticó la gestión del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) a la luz de las recientes cifras de pobreza publicadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que la ubicaron en 10,4% en el primer semestre del año.

“Dijeron (en el actual gobierno) que el Frente Amplio había hecho todo mal, que era un desastre, que estábamos al borde del abismo y que había que urgentemente cambiar todo, y nos iban a dar los cinco mejores años de nuestra vida. Ahora miro por todos lados y crece la gente en situación de calle, y tengo un ministro que se viste con buenas pilchas, pero que en realidad no construye políticas que permitan atender esa situación”, afirmó Sánchez en entrevista con el programa radial Doble Click de Del Sol FM, en alusión al ministro Lema.

En ese sentido, además, criticó directamente al ministro por sus comentarios tras conocerse las cifras de pobreza. "El ministerio tiene un análisis de mayor dimensión que la pobreza monetaria", había dicho Lema, y llamó a ser "prudentes" con los datos del INE.

“Sale el dato de pobreza, y sale el ministro de Desarrollo Social a decir: ‘no, pero en realidad en el Mides tenemos otros datos, que muestran otra cosa’. No, no: acá la pobreza aumentó”, afirmó Sánchez este lunes.

Tras la entrevista, el senador Da Silva se hizo eco de los comentarios de Sánchez y se expresó en Twitter al respecto: “El complejo de la percha se soluciona o con terapia o aflojando a los bizcochos”, escribió.

En tanto, la exdirigente sindical Valeria Ripoll, recientemente incorporada al Partido Nacional y cercana al sector del ministro Lema, también se expresó al respecto: “Política a nivel barro... si lo que tienen para decir del MIDES es como se viste el ministro Lema, que falta de argumentos tienen... dejaron un MIDES desastroso, no dieron respuestas a la gente ni explicaciones por la mala gestión, lamentable, inmoral”, escribió.

En respuesta a ello, el senador Sánchez tomó el guante y apuntó: “Estimada te recomiendo escuchar la nota. Mi crítica al Mides no es por cómo se viste el ministro, sino por la ineficacia de sus políticas. Es más en la misma nota (que no te tomaste el tiempo de escuchar) aclare que la expresión de las pilchas del ministro no había sido feliz”.