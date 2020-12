Un nuevo brote de coronavirus se produjo en un centro INAU de Artigas

Cinco trabajadores dieron positivo y hay más de cuarenta en cuarentena.

El brote se detectó en el Centro de Atención a la Familia del INAU, donde están internados niños desde los 0 hasta 11 años y 11 meses de edad.

El viernes, una trabajadora de una empresa tercerizada dio positivo, luego cuatro trabajadores del centro, funcionarios de INAU que tuvieron contacto con ella, también dieron positivo.

Hay más de 40 personas del mismo centro y otros sectores de INAU en cuarentena y serán hisopados en las próximas horas .

También hay niños en cuarentena aguardando el testeo.

El origen de este foco una vez más está en Brasil. Una señora que llegó a Artigas procedente de Uruguayana, distante 100 km, originó el contagio.

"Son gente que viaja a Brasil y viene positivo. Hay gente que tiene documentación brasileña, entonces no hace los trámites, no guarda la cuarentena. A veces viene con síntomas y no consulta. Aquí hay un tercio de la población que actúa responsablemente, otro tercio que es indifierente y otro que realmente no está colaborando, no cumple con las normativas", dijo Marcos Leonardi, director departamental de Salud.