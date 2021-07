Un ómnibus atropelló a un conductor de taxi, se dio a la fuga y la Policía lo detuvo; el taxista pide que la Justicia actúe

"Me siento triste, indignado, me duele todo el cuerpo y me gustaría que la persona que hizo lo que hizo que la Justicia lo haga responsable", dijo Emanuel Da Rosa a Telemundo.

Emanuel Da Rosa es taxista y sobre las 11 de la mañana de este viernes circulaba por Avenida Italia cuando, a la altura de Avenida Centenario, un ómnibus le tocó el espejo del lado del acompañante, según relató a Telemundo.

En ese momento decidió bajarse del vehículo para transmitirle al chofer del ómnibus de la línea de UCOT lo que había sucedido. Según contó, cuando estaba por ingresar a su auto el chofer le hizo un "finito", lo tiró al piso y atropelló.

Luego, el ómnibus se dio a la fuga con los pasajeros a bordo.

Una mujer que circulaba en un auto que venía detrás del ómnibus filmó la situación.

Fue una de las personas que llamó al 9-1-1 y alertó a la Policía de lo que había sucedido.

"Cuando vi que arrancó pensé: acá me va a matar. Lo único que miraba era la rueda de atrás del ómnibus que no me agarrara la cabeza", contó Da Rosa en diálogo con Telemundo. "Esa señora es un ángel y le quiero agradecer enormemente", dijo.

Cuando el ómnibus llegó a destino, dio la vuelta para continuar el recorrido y volvió a pasar por Avenida Italia y Centenario. En ese momento fue detenido por los funcionarios policiales que estaban en el lugar.

El taxista pidió que la Justicia actúe.

"Me siento triste, indignado, me duele todo el cuerpo y me gustaría que la persona que hizo lo que hizo que la Justicia lo haga responsable y que se me indemnice de alguna manera", afirmó Da Rosa.