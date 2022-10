Un proyecto de ley de un diputado colorado intenta impedir que se prohíba la tenencia de mascotas en los edificios

Si bien este impedimento es inconstitucional, está establecido en muchos reglamentos de viviendas de propiedad horizontal

La prohibición de tener una mascota en un edificio viola la declaración Interamericana de Derechos Humanos, pero además es ilegal es inconstitucional. Esa fue la conclusión de una investigación que realizó Telemundo en el año 2016.

La ley 18.471 del año 2009 y su reglamentación específica para perros y gatos, estableció que los animales no son sujetos de derecho. Se los considera como bienes de propiedad privada sujetos a una normativa especial. Por eso, es difícil que se pueda prohibir la tenencia.

A su vez, luego de que una persona recurriera a la Conahoba porque la comisión del edificio no le dejaba tener un animal en su apartamento, la organización determinó que el animal es un bien tutelado por la Constitución de la República.

En definitiva, los reglamentos que determinan estas prohibiciones violan la Constitución, y por lo tanto son nulos.

Sin embargo, seis años después, muchos edificios lo siguen prohibiendo y un proyecto del diputado colorado Juan Moreno busca dejar sin efectos las resoluciones de copropietarios y reglamentos de copropiedad, que impidan tener mascotas. La iniciativa tiene el respaldo del Colegio de Abogados.

"Entendemos que igual los propietarios que no están de acuerdo con vivir con animales, no les gustan o no quieren, también tienen sus derechos reconocidos por la ley de propiedad horizontal que les permite quejarse, o tomar determinadas medidas si se les afecta su tranquilidad", explicó a Telemundo la integrante de la Comisión de Derecho Animal del Colegio de Abogados, Verónica Ortiz.

Desde el Colegio de Administradores de Propiedades Horizontales, no se pronuncian sobre el proyecto. Sin embargo le plantearon al diputado Moreno que agregue a su proyecto la posibilidad de que los edificios reglamenten la tenencia de las mascotas. La presidenta del Colegio de Administradores de Propiedades Horizontales, Cecilia del Castillo, explicó que lo que buscan es que "se facilite un poco la convivencia".

"Es decir, que aquellos que no tienen en este momento una mascota, también tengan una herramienta para que si el vecino está faltando a las normas de convivencia se pueda establecer una multa una observación o alguna medida", añadió. El objetivo es que "sea más fácil administrar" en los casos en que haya muchas mascotas en el mismo edificio, sostuvo.