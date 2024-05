Un proyecto para prohibir la cartelería política en Montevideo fue archivado por comisión de la Junta Departamental

El edil Fabián Bravetti, impulsor del proyecto, consideró que es un problema que atraviesa a todos los partidos políticos y que no es coherente de parte de quienes reclaman una ciudad más limpia.

Un proyecto para prohibir la cartelería política en Montevideo fue archivado la semana pasada por la Comisión de Legislación de la Junta Departamental.

El edil nacionalista que impulsó el proyecto, Fabián Bravetti, admite sentirse decepcionado por el resultado, pero no sorprendido.

"Iba a ser un proyecto que sabíamos iba a generar resistencias, no de la gente, no del ciudadano común que tiene sentido común y ve que la cartelería esa no sirve para nada y solo ensucia la ciudad, sino para muchos del sistema político que hacen política a la vieja usanza; tienen tradiciones políticas y de militancia que han quedado desactualizadas, pero que no están dispuestos a cambiar", dijo el edil a Telemundo.

Bravetti remarcó que es un asunto que atraviesa a todos los partidos; insistió en que debe haber coherencia en la acción y lo que se dice.

"Si nosotros queremos una ciudad limpia y campañas limpias, no podemos ser los primeros en ensuciar la ciudad. Si después vamos a ser los primeros en criticar y pedir que se mejore la limpieza, no podemos no ser coherentes con eso", apuntó.