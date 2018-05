Un Solo Uruguay: la respuesta del Gobierno al pedido de rebaja del gasoil fue superficial y desconsiderada

Este lunes el Gobierno rechazó al pedido de bajar el gasoil de $40 a $32. Señaló que el planteo de los autoconvocados de que la caída de recaudación sería compensada por otros factores se basó en supuestos incorrectos y que se disipan rápidamente.

Los productores señalaron que se trató de una respuesta liviana y que el Gobierno demoró 70 días para elaborarla.

“Nos parece que haber demorado 70 días para esta respuesta, teniendo el Gobierno un aparato y un equipo detrás, no hubo intercambio, consulta o contraposición de datos. Se dice no por decir que no. Nos parece una desconsideración”, indicó Álvaro Rivas, del movimiento Un Solo Uruguay.

El grupo sostiene que no hay diálogo con el Gobierno y que no se formaron comisiones que prometió el presidente.

“Nos da la impresión de que las medidas intentan buscar formas nuevas de recaudación y cerrar el número en una caja que no da para más”, agregó Rivas, quien dijo que la situación no es sostenible y que la semana que viene realizarán más movilizaciones.