Una a una: las 11 preguntas de Civila en la interpelación a Arbeleche

El diputado socialista considera que las respuestas de la ministra de Economía fueron insuficientes.

El diputado socialista Gonzalo Civila lleva adelante la interpelación a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, desde las 10:30 horas de la mañana de este miércoles. El llamado a sala está motivado por las exoneraciones fiscales concedidas al estudio privado del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Isaac Alfie, en el marco de la ley de promoción de inversiones, a las que el jerarca más adelante renunció.

En la sesión extraordinaria de la Cámara de Representantes, el legislador del Frente Amplio hizo 11 preguntas.

1) Fecha exacta de solicitud de las exoneraciones fiscales al amparo de la ley de inversiones y otras normas solicitadas por el Ec. Isaac Alfie .¿El economista Alfie sabía que integraría el equipo de gobierno?

2) Al momento de firmar la resolución la ministra fue consciente de que autorizaba a un integrante del gobierno como el Director General de la OPP. ¿consultó la ministra sobre los antecedentes de los actos administrativos en la Comap?. ¿Tuvo a la vista el expediente?

3) Luego de asumir como jerarca del gobierno el Ec. Alfie le informó de que tenía este pedido en curso? Alfie declaró implicancias según el Art. 32 de la ley 19.823

4) En algún momento, antes o después de firmar la resolución, fue informado el Presidente de la República al respecto. ¿Consideró en algún momento que no correspondía informarle?

5) Más allá de cualquier consideración legal o de ética, en un contexto de crisis social y económica, le parece adecuado conceder exoneraciones a una figura política?

6) ¿La ministra coincide con el Presidente de la República sobre la inconveniencia de la resolución?

7) Respecto al proceso y al expediente, cosas que no conocemos a cabalidad. La Comap asesora a la ministra, para su firma y otros trámites, si bien no es vinculante. La ministra es la que resuelve. ¿Cuál debió ser la conducta asumida por los funcionarios de la OPP que integran la Comap al momento de conocer la solicitud realizada por el Director General de OPP, el mismo organismo que integran? ¿La ministra se asesoró al respecto? ¿Cuál fue la conducta de los funcionarios que intervinieron en este asunto? ¿Se abstuvieron de opinar y se excusaron de resolver al respecto?

8) ¿No le parece dudoso o reñido con la ética pública aprobar la solicitud de exoneración a un compañero suyo, del equipo económico que usted integra?

9) ¿Cuándo se le comunicó que el Director General de OPP renunciaría al beneficio?

10) ¿Considera correcta la renuncia a los beneficios que usted misma aprobó?

11) ¿Pudo, normativamente, revocar la confidencialidad de la documentación solicitada por varios senadores del Frente Amplio?

Luego de un cuarto intermedio, Civila reiteró que no cree que la ministra de Economía respondiera todas las preguntas. En la sesión había dicho: "Con todo respeto, el informe jurídico que nos acaba de leer la señora ministra de Economía no responde prácticamente ninguna de las preguntas que realizamos. Hubiera sido lo mismo que las hiciéramos o no las hiciéramos porque era un informe previamente escrito. (...) Creo que solo se me han respondido dos preguntas".