Una abogada no reconoció una firma como suya en el expediente de un caso de tenencia en el que la senadora Michelle Suárez ofició como abogada

La audiencia se realizó en la Suprema Corte de Justicia y responde a un recurso de revisión presentado por el padre de una niña que se consideró perjudicado por un fallo que le quitaba la tenencia y visitas a su hija.

Allí declaro la abogada Michelle Suárez que negó enfáticamente que hubiera falsificado firmas del expediente y menos que hubiera representado a las dos partes en el litigio.

“Lo que siempre manifesté o traté de aclarar es que jamás patrociné a las dos partes. Patrociné a la misma señora y hubo otra colega que patrocinó al otro señor. Eso está a lo largo de todo el expediente donde me presento como abogada de la señora. Me desvinculo de ambos expedientes por situaciones personales y, cuatro años más tarde, me entero de toda esta situación”, dijo la senadora y abogada Michelle Suárez.

Posteriormente compareció la abogada María del Rosario Sánchez, quien ha trabajado conjuntamente con la Suárez en varios casos y tienen una amistad desde sus épocas de estudiante.

Según los abogados de la madre de la niña, no reconocieron como suyas las firmas que aparecen en el expediente.

“Las firmas que correspondían al abogado del caballero fueron desconocidas”, apuntó el abogado Daniel Burgos, defensa de la madre de la niña.

El abogado Martín Etcheverry, defensa de la madre, agregó: