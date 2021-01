Una auditoría en el Mides señaló “debilidades” en controles de rendiciones de cuentas, que afectan “principios de transparencia, legalidad y buena administración"

La auditoría encontró “debilidades significativas” en los controles de las rendiciones que presentan organizaciones sociales y cooperativas de trabajo.nacio

La evaluación del periodo enero 2018-diciembre 2019 concluyó que los procedimientos “son insuficientes”; que no cuentan con “sistema informático único”, que sea “íntegro y confiable”; que no cumplen con formalidades exigidas normativamente; y que se verificaron comprobantes duplicados o con gastos rendidos que no corresponden.

El informe de la Auditoría Interna de la Nación señaló que si bien la dirección general del ministerio dispuso que las organizaciones rindan cuentas a través de un software, “no todos los convenios se rinden” en ese sistema.

El informe señaló que ochenta convenios del año 2019 “no fueron rendidos mediante el sistema”, y además “no existe un registro que dé certeza de cuáles son los convenios que se rinden por el sistema y cuáles no”.

El informe concluyó que las debilidades de control afectan “principios de transparencia, legalidad y buena administración de los fondos públicos”.