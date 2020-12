Una auditoría en INEFOP detectó que el organismo destinó US$ 5,5 millones de dólares a través de convenios con entidades vinculadas a sus directores sin contar con un informe técnico independiente

Además, se detectó que los directores del organismo cobraban más de lo que estaba fijado por ley.

"Todos estamos muy preocupados, porque los resultados de esas auditorias indican un funcionamiento con numerosas irregularidades en el manejo de recursos que afectan la imagen del instituto, problemas de control. Muchas señales de mala administración y de falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos", dijo el ministro de Trabajo.

Mieres dijo que no hay un desvío de fondos, pero sí que se hicieron gastos que no eran pertinentes para los cometidos del organismo, incluidas donaciones, algo para lo cual Inefop no estaba habilitado.

"La posibilidad de donar no está prevista en la ley, y sin embargo ocurrió en algunos casos", sentenció Mieres.

Otro asunto que se detectó en las auditorías es que los sueldos de los directores estaban por encima del tope establecido por ley, de 70% el sueldo de un ministro de Estado, o 179 mil pesos nominales.

"Hubo un tiempo que se cobró por encimad e ese monto y por lo tanto eso también fue marcado por la Auditoría Interna de la Nación, y obviamente será objeto de esta investigación", expresó Mieres.

A raíz de esta situación, y por voto afirmativo de todos los directores del organismo, el Inefop resolvió contratar a una consultora para que profundice en la investigación y a un profesional de derecho administrativo para que analice pasos a seguir.

"Tenemos una auditoría que nos dice que hay irregularidades. Ahora le pedimos a un especialista en derecho administrativo, que se va a contratar por Inefop, que estudie qué tipo de responsabilidades implican estas irregularidades", sentenció Mieres.