"Una cantarola": Domenech criticó sesión especial por Larbanois y Carrero, y dijo que de seguir así habrá que "homenajear a Cacho Bochinche"

“Le dedicamos toda la mañana a una cantarola en homenaje a un grupo artístico muy respetable, pero me parece que la población nos paga el sueldo para otras cosas”, afirmó el senador.

El senador (Cabildo Abierto) Guillermo Domenech criticó este miércoles el homenaje que el Senado de la República le realizó el martes al dúo Larbanois y Carrero y lo tildó de “cantarola”.

“Le dedicamos toda la mañana a una cantarola en homenaje a un grupo artístico muy respetable, pero me parece que la población nos paga el sueldo para otras cosas”, afirmó Domenech, y agregó: “No aplaudí, respeté con silencio ese homenaje, que me pareció absolutamente fuera de lugar. He dicho que en ese sentido próximamente el Parlamento tenga que hacerle un homenaje a Cacho Bochinche o a algún otro personaje parecido”.

El Senado le rindió homenaje al dúo por sus 45 años de trayectoria artística. En todo este tiempo actuaron en varios países, compartiendo escenario con figuras de la música hispanoamericana. Eduardo Larbanois nació en Tacuarembó y Mario Carrero en Florida, pero fue en Montevideo donde decidieron crear el dúo a fines de 1977, que tuvo su primera presentación en público en 1978. Junto a otros artistas fundaron la corriente del Canto Popular, un movimiento que a fines de los 70 y principios de los 80 impulsó desde los escenarios la recuperación de la democracia. El homenaje se hizo a partir de una iniciativa del senador frenteamplista Óscar Andrade.

Al respecto, Domenech consideró que la iniciativa estuvo “fuera de lugar” y que si el Frente Amplio quería homenajear al dúo debería haberlo hecho en su sede o en otro ámbito. “Me parece fuera de lugar porque el Uruguay tiene el problema del agua, del endeudamiento, de la vivienda, esos son los problemas para los que la ciudadanía nos paga el sueldo, no para asistir una cantarola en el Senado”, afirmó.

“Salir de sala fue una señal de mi disgusto por estar perdiendo el tiempo. Soy muy afecto a la historia, y esto me hace acordar al Senado bizantino, cuando discutían el sexo de los ángeles mientras los turcos trepaban la muralla de Constantinopla. Esas cosas me causan disgusto”, consideró.

En esa línea, Domenech dijo que él “prefiere hablar de los temas que le importan a la gente”, pero que parecería que “parte del sistema político está en otra tesitura”.

“Ese tipo de homenajes, si se quieren hacer, a figuras que además no reúnen la unanimidad de adhesiones en el país porque es evidente que tiene un sesgo político muy marcado, y se hace con esa intencionalidad, se deben hacer en las sedes partidarias o quizás en el Salón de los Pasos Perdidos, pero no en el pleno del Senado, donde creo que tenemos que tratar los temas que le duelen a la gente”, agregó.